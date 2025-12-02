Homem morre em troca de tiros com PM reformado durante tentativa de assalto

Um homem morreu após uma troca de tiros com um policial militar reformado durante uma tentativa de assalto na Avenida Professor Manoel de Abreu, em frente ao campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no Maracanã, na noite desta segunda-feira (1º). Um segundo suspeito conseguiu fugir em uma motocicleta, enquanto o PM ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar, o agente reformado Oberdan Riscado foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, região central do Rio. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde do policial.

Leia também:

➣Veículo usado em sequestro de jovem em Niterói é encontrado incendiado em Caxias

➣ Argentina bloqueia 22 apps de streaming ilegal e impacto chega ao Brasil

Equipes do 6º BPM (Tijuca) apreenderam uma pistola e um bloqueador de sinal no local da ocorrência. As autoridades seguem em busca do segundo suspeito que conseguiu escapar.