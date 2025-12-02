Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PF deflagra Operação Ponto Fraco na Baixada Fluminense

As diligências foram realizadas para investigar uma organização criminosa responsável por saques indevidos em contas da Caixa Econômica Federal

02 de dezembro de 2025 - 09:28
As investigações tiveram início a partir de notícia encaminhada à Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (2), a Operação Ponto Fraco com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a atuação de uma organização criminosa responsável por realizar saques indevidos mediante a utilização de documentação fraudulenta.

Policiais federais da Delegacia da PF em Volta Redonda cumprem três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com o apoio de policiais da Delegacia da PF em Nova Iguaçu. As medidas judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

As investigações tiveram início a partir de notícia encaminhada à Polícia Federal, relatando que um cliente da Caixa Econômica Federal teve sua conta corrente acessada de forma fraudulenta em uma agência situada em Barra do Piraí. Na ocasião, o criminoso realizou dois saques: o primeiro no valor de R$ 37.500,00 e o segundo de R$ 30.050,00.

Durante o curso das apurações, foram identificadas fragilidades no sistema de identificação e credenciamento de clientes na referida agência. As diligências permitiram a identificação dos envolvidos no esquema criminoso estabelecido em Duque de Caxias/RJ, incluindo o indivíduo apontado como principal articulador do esquema fraudulento.

Os materiais apreendidos no decorrer da ação serão analisados pela perícia criminal federal a fim de esclarecer a dinâmica do crime, identificar outros possíveis envolvidos e verificar se o grupo praticou golpes adicionais contra instituições financeiras ou clientes.

A Polícia Federal reforça o alerta à população sobre a importância da proteção de dados pessoais e cuidados na utilização de serviços bancários. A exposição de informações sensíveis pode facilitar a ação de criminosos.

Além disso, é fundamental manter atenção redobrada e adotar medidas de segurança para evitar golpes dessa natureza, reforçando a importância da preservação dos dados pessoais e da verificação da autenticidade de contatos e solicitações recebidas.

