Polícia Civil desmonta esquema de fake news contra políticos de Itaboraí

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) deflagraram a "Operação Fallacia", com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por criar e disseminar falsas informações contra políticos de Itaboraí. Os agentes cumpriram, na última semana, cinco mandados de busca e apreensão em residências ligadas a integrantes da associação criminosa em Itaboraí. Foram apreendidos computadores e celulares durante a ação.

As investigações começaram após denúncias de que um grupo estaria produzindo e publicando vídeos com graves acusações contra políticos da cidade. O conteúdo era divulgado em rede social e atribuía ilegalidades às autoridades para manchar suas imagens.

Leia também:

Hemorio lança campanha para aumentar os estoques

Hospitais de Trauma em São Gonçalo e Araruama lotam após jogo da Libertadores

Durante a operação, foram apreendidos um computador, três tablets, quatro celulares, um drone, cinco pendrives e um cartão de memória. Todo o conteúdo será passará por perícia, que buscará a motivação do crime, identificar outros envolvidos, possíveis financiadores e vínculos com grupos semelhantes.

Dois dos investigados já respondem, em outra delegacia, por extorsão e perseguição contra um prefeito da região. A investigação segue em andamento.