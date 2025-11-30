Hemorio lança campanha para aumentar os estoques

O Hemorio, que completou 81 anos no Dia Nacional do Doador de Sangue, preparou uma semana repleta de experiências para o público de diferentes idades. A campanha “Hemolover: fãs de verdade doam sangue” terá como foco a cultura pop a partir desta segunda-feira (01/12) até sexta-feira (05/12). Os candidatos à doação terão a chance de ser gamer por um dia, com fliperama e videogame à disposição, além de tirar fotos com cosplays de personagens icônicos e influenciadores, e ainda dançar k-pop. Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas, especialmente nesta época do ano que costuma registrar queda nos estoques.

“Em períodos de feriados prolongados, como este, normalmente nós temos uma baixa muito grande nas doações de sangue e plaquetas, ao mesmo tempo, que as demandas também podem aumentar. Por isso, estamos nos antecipando e realizando essa mobilização para aumentar a nossa média diária que continua abaixo da meta ideal”, destacou Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorio.

A campanha Hemolover conta com a convocação dos influenciadores para suas fanbases e pretende atrair jovens - que nunca doaram ou mesmo aqueles que doaram poucas vezes sem fidelização - e também o público-geral, de diferentes idades, para rememorar as lembranças de infância e juventude, com os jogos e personagens que ultrapassam gerações. Além disso, durante os cinco dias de campanha, todos os doadores ganham um botton especial ‘hemolover’, para carregar consigo e espalhar a importância de ser um doador por onde for.

O Hemorio registra, em média, de 300 doações por dia, incluindo as coletas feitas na sede, no Centro do Rio. As captações também acontecem em universidades, clubes, igrejas, órgãos públicos, empresas e eventos. O estoque de sangue do Hemorio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais públicos de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital , que atende a pacientes com doenças hematológicas, como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras. O endereço da unidade é Rua Frei Caneca, 8.

Confira a programação:

CAMPANHA HEMOLOVER: fãs de verdade doam sangue

01 a 05/12 - Distribuição de 200 bottons da campanha por dia.

01 a 03/12 - Fliperama da Loja Arcade Center estará instalado no refeitório dos doadores para jogos após a doação.

01/12 - Cosplay do personagem ‘Subzero’, do Mortal Kombat e da personagem ‘Maria Renard’, de Castlevania, das 11h às 15h.

02/12 - O influenciador e youtuber Pedro Cogu, do Canal Cogumelando TV, vai interagir e tirar fotos com os doadores, das 12h às 15h.

03/12 - Influenciadora de k-pop, Amanda Oliveira estará à disposição para fotos a partir das 11h. Dançarina, coreógrafa e júri de K-pop cover, Milla vai tirar fotos com doadores, das 10h às 16h. Influenciadora e k-pop cover Anna Clara Lacopo e o dançarino de k-pop Vinicius Castro estarão na unidade a partir das 12h. Loja Genius Lab vai distribuir brindes gamers no pátio da unidade, das 11h às 16h.

04/12 - Produtora de eventos Genius Lab vai distribuir brindes, das 11h às 16h. K- Pop cover com Anna Clara Lacopo e Vinicius Castro a partir das 12h. Influenciadora Márcia Gêge, do perfil ‘Meu sonho asiático’, vai tirar fotos a partir das 14h. Dançarina e influenciadora, Blenda Lira vai tirar fotos a partir das 14h.

05/12 - Cosplay do Batman estará presente na unidade a partir das 9h.