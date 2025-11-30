Hospitais de Trauma em São Gonçalo e Araruama lotam após jogo da Libertadores

Acidentes envolvendo motos e bicicletas, atropelamentos, agressões, queimaduras, quedas, esfaqueado e baleado lotaram os centros de trauma e as emergências dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, e Roberto Chabo (Herc), em Araruama. Foram 61 ocorrências após o Título da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, na noite de sábado (29) e madrugada de domingo (30). Uma mulher morreu.

Dois pacientes, de 32 e 26 anos, deram entrada com ferimentos graves nas mãos e braços nas unidades de saúde. Ambos ficaram feridos após soltarem fogos de artifício. De acordo com a equipe médica, os pacientes passaram por exame de imagens e laboratoriais e foram encaminhados ao centro cirúrgico, onde amputaram os dedos.

Os hospitais, referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro (Heat) e Região dos Lagos (Herc) , também registraram graves acidentes envolvendo motos e bicicletas. Em Araruama, seis pessoas ficaram gravemente feridas, entre elas uma criança de apenas um ano. Uma mulher morreu no local.

Em São Gonçalo, 20 acidentes de alta complexidade envolvendo motos foram registrados pelo Corpo de Bombeiros e SAMU após o campeonato. A equipe da ortopedia, cirurgia geral, neurocirurgia e bucomaxilo passaram a noite e madrugada operando. A unidade também recebeu um homem baleado e outro esfaqueado no município de Itaboraí.

Mas no total, durante todo o sábado (29) até às seis horas da manhã deste domingo (30), os hospitais juntos atenderam 136 pacientes envolvidos em acidentes. Entre as vítimas muitos menores de idade pilotando moto ou no carona.