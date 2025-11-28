Homem comete suicídio após assassinar duas mulheres no Cefet do Maracanã

Um homem assassinou duas mulheres na tarde desta sexta-feira (28), no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Maracanã. Segundo a polícia, local, ele tirou a própria vida após o crime.

As vítima, identificadas como, Alane de Souza Pedrotti, coordenadora da equipe pedagógica e acadêmica da Direção de Ensino do CEFET/RJ e Layse Costa Pinheiro, psicóloga da unidade, foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiram. De acordo com o corpo de bombeiros, as vítimas foram baleadas por volta das 15:50.

Leia também

➢ Polícia Civil estoura depósito clandestino de gás no Complexo do Lins



➢ Homem é preso por matar a filha de três anos, concretar e esconder cadáver no quintal de casa



Layse Costa e Allane Pedrotti | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Relatos de funcionários dizem que João Antônio Miranda Tello Ramos, autor dos disparos, seria um ex-diretor do CEFET, que já havia sido afastado da unidade por questões pessoais com Alane. O atirador teria ido à unidade de manhã para cumprimentar os colegas e à tarde entrou na sala de diretoria e efetuou disparos que acertaram as duas vítimas.

A aulas do turno da noite foram cancelada. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).