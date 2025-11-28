Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3408 | Euro R$ 6,1991
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia Civil estoura depósito clandestino de gás no Complexo do Lins

Traficantes obrigavam a população a pagar R$ 300 por um botijão que custa R$ 100

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de novembro de 2025 - 15:20
Polícia já apreendeu 700 botijões de gás
Polícia já apreendeu 700 botijões de gás -

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) com apoio da 25ª DP (Engenho Novo) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cumpriram mandados de busca e apreensão em um depósito clandestino de gás, vinculado ao Comando Vermelho, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (28).

De acordo com as investigações, criminosos interromperam o fornecimento de gás encanado da região e passaram a vender os botijões em um estabelecimento próprio, com valores acima do mercado. Enquanto em alguns lugares o valor é cerca de R$ 100, os criminosos vendiam aos moradores por R$ 300, segundo a polícia. 

Ainda segundo a investigação, uma concessionária afirmou que seus funcionários foram ameaçados e impedidos de retornar o fornecimento na região. Além disso, outras distribuidoras teriam relatado que não poderiam entregar em endereços na comunidade, devido o medo de represálias. 

Leia também: 

Novembro Azul: diagnóstico precoce é o melhor caminho para a saúde do homem

Policial do Segurança Presente é baleado durante troca de tiros em Itaboraí

Agentes descobriram que existia uma distribuidora que continuava fazendo entregas na região, mesmo com a proibição dos criminosos. As equipes então confirmaram que o estabelecimento tinha exclusividade nas vendas, consolidando o monopólio ilegal. Em troca, a dupla de responsáveis pelo empreendimento realizava pagamentos aos criminosos.

O local funcionava como um braço econômico da facção criminosa, que financiava e estruturava atividades ilícitas.

A ação policial faz parte da "Operação Contenção", ofensiva que tem como objetivo desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho. 

Tags:

Depósito clandestino de gás policial civil

Matérias Relacionadas