Polícia Civil estoura depósito clandestino de gás no Complexo do Lins

Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) com apoio da 25ª DP (Engenho Novo) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), cumpriram mandados de busca e apreensão em um depósito clandestino de gás, vinculado ao Comando Vermelho, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (28).

De acordo com as investigações, criminosos interromperam o fornecimento de gás encanado da região e passaram a vender os botijões em um estabelecimento próprio, com valores acima do mercado. Enquanto em alguns lugares o valor é cerca de R$ 100, os criminosos vendiam aos moradores por R$ 300, segundo a polícia.

Ainda segundo a investigação, uma concessionária afirmou que seus funcionários foram ameaçados e impedidos de retornar o fornecimento na região. Além disso, outras distribuidoras teriam relatado que não poderiam entregar em endereços na comunidade, devido o medo de represálias.

Agentes descobriram que existia uma distribuidora que continuava fazendo entregas na região, mesmo com a proibição dos criminosos. As equipes então confirmaram que o estabelecimento tinha exclusividade nas vendas, consolidando o monopólio ilegal. Em troca, a dupla de responsáveis pelo empreendimento realizava pagamentos aos criminosos.

O local funcionava como um braço econômico da facção criminosa, que financiava e estruturava atividades ilícitas.

A ação policial faz parte da "Operação Contenção", ofensiva que tem como objetivo desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho.