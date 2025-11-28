Homem é preso por matar a filha de três anos, concretar e esconder cadáver no quintal de casa

Um crime descoberto nesta quinta-feira (28) chocou os moradores da cidade de Guarulhos, em São Paulo. Uma menina de três anos foi morta e o seu corpo concretado e escondido no quintal da casa do seu pai, de 29 anos, e sua madrasta, 34, que não tiveram a identidade revelada. Ele confessou o confessou o crime.

Segundo a nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, apurações apontam que a criança estava enterrada desde setembro. De acordo com informações do SBT, a mãe da menina desconfiava do sumiço da mesma e cobrou o ex-marido, que tinha a guarda legal da vítima.

A mãe da menina compareceu à delegacia para fazer a denúncia, e policiais foram à residência dos suspeitos, onde encontraram o pai, que admitiu o assassinato, mas não detalhou a motivação. Os agentes prenderam o casal preventivamente.

O caso foi registrado no 4º DP (Guarulhos) como homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver.