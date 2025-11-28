Policiais do Batalhão de Choque são presos por crimes cometidos na megaoperação do Rio

A Megaoperação no Rio de Janeiro aconteceu no dia 28 de outubro - Foto: Divulagação/PMERJ

A Megaoperação no Rio de Janeiro aconteceu no dia 28 de outubro - Foto: Divulagação/PMERJ

A Corregedoria da Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (28), cinco policiais militares do Batalhão de Choque por crimes cometidos durante a megaoperação nos complexos da Penha e do Alemão, realizada em 28 de outubro.

Segundo apurações da Corregedoria, a partir das análises das câmeras corporais, foi possível identificar o furto de um fuzil durante a ação. A arma seria revendida a criminosos.

Ao todo, 10 militares do Choque são investigados, mas os nomes dos profissionais não foram divulgados. Os 5 que não foram presos nesta sexta (28), foram alvos de buscas.

As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

Nota da PM

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que a Corregedoria-Geral da Corporação iniciou, nesta sexta-feira (28/11), uma operação decorrente de investigações realizadas a partir da análise das imagens das Câmeras Operacionais Portáteis utilizadas pelos policiais militares no dia 28/10.

Na ação, estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão e dez mandados de busca e apreensão. Ao todo, dez policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque são alvos da operação. As investigações estão sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que identificou indícios de cometimento de crimes militares no decorrer do serviço.

O comando da corporação reitera que não compactua com possíveis desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", disse a nota.