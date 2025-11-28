Festa adiada: Jovem é presa na véspera do aniversário por planejar a morte da própria mãe em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo prenderam uma jovem, nesta sexta-feira (28/11), por tentar matar a própria mãe. O crime foi cometido em conjunto com o pai, companheiro da vítima. Na ocasião, eles envenenaram a mulher com uma cápsula de medicamento com veneno de rato, conhecido como "chumbinho". A criminosa foi capturada na véspera de seu aniversário de 19 anos, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo.

As investigações começaram quando a jovem relatou que a mãe estaria internada após ter ingerido um remédio com “chumbinho”. Ela acusou o pai de ter manipulado o medicamento de uso contínuo da vítima e ainda afirmou ter tomado conhecimento do crime por meio do próprio genitor.

A partir da denúncia, a equipe policial imediatamente realizou diligências, ouviu testemunhas, analisou prontuários e laudos médicos, além de verificar os dispositivos eletrônicos para apurar todos os fatos envolvendo o caso. O trabalho investigativo da Deam encontrou grandes inconsistências na narrativa da jovem. Os agentes comprovaram que ela não apenas tinha pleno conhecimento do plano, como participou ativamente de todas as etapas.

Após perícias nos aparelhos celulares, foi possível identificar pesquisas feitas pela jovem sobre tipos de veneno, efeitos do “chumbinho” e até consequências legais relacionadas à perda de direitos sucessórios por herdeiros envolvidos na morte de familiares. As investigações também apontaram que os dois realizaram um teste prévio com galinhas em um quintal próximo, para confirmar o efeito letal do material. Os animais morreram pouco depois da ingestão.

A apuração revelou que o crime vinha sendo planejado havia semanas. No dia 12 de outubro, a dupla misturou chumbinho em um cachorro-quente e deram para a vítima. Ela passou mal, foi hospitalizada, recebeu tratamento devido e teve alta. Uma semana depois, em 19 de outubro, eles tentaram novamente, mas desta vez colocaram o veneno dentro da cápsula de um medicamento da vítima. A mulher chegou a ficar internada em uma unidade de saúde de novo.

Segundo os agentes, uma das motivações seria interesse financeiro, já que a vítima havia contratado uma apólice de seguro, e os dois filhos eram beneficiários. Ainda segundo apurado, o segundo filho não tinha ciência do crime. A jovem ainda executou tarefas essenciais para viabilizar o crime, realizando transações bancárias, transferências e auxiliando na movimentação financeira do pai. Ficou comprovado que a jovem agiu alinhada ao genitor na intenção de matar a mãe e demonstrou indignação quando o plano não teve êxito.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos dois criminosos. A operação para capturá-los iniciou nesta sexta-feira e a jovem foi localizada em uma residência em São Gonçalo. Já o pai fugiu e chegou a telefonar para a vítima no dia anterior pedindo que ela cuidasse do filho adolescente do casal.

A jovem foi encaminhada à unidade policial, onde os agentes cumpriram o mandado de prisão por tentativa de homicídio qualificado. As diligências continuam para localizar o segundo criminoso.