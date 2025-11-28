Ação da Polícia Civil contra a milícia termina com cinco presos na Zona Oeste do Rio
Os agentes também recuperaram dois veículos roubados e apreenderam um revólver e uma granada na manhã desta sexta (28)
Uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra a milícia que atua em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste da capital, resultou na prisão de cinco milicianos na manhã desta sexta-feira (28).
Conduzida por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), a ação policial tinha como objetivo verificar informações de inteligência sobre a presença de criminosos armados na região.
Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros pelos milicianos, iniciando um confronto que terminou com a prisão dos criminosos. Dois veículos roubados também foram recuperados e um revólver e uma granada apreendidos.