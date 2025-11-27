Corpo de vendedor de queijo atingido durante operação na Maré é identificado

O corpo do vendedor de queijos Bruno Paixão, de 36 anos, foi identificado pela Polícia Civil. Relatos apontam que o homem teria sido atingido por disparos e logo em seguida alojado em um blindado, por policiais militares durante uma operação no Complexo da Maré, na manhã desta quarta-feira (26). O comerciante deixa esposa e três filhos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), informou que Bruno foi reconhecido ainda na quarta-feira e levado para o Instituto Médico Legal (IML). Após a procura que ultrapassou 9 horas, a família do vendedor foi comunicada que ele havia sido encontrado morto.

As buscas de amigos e familiares ocorreram na 21º DP (Bonsucesso), pela Cidade da Polícia, além de várias unidades hospitalares da localidade, como Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e o Hospital Geral de Bonsucesso. Além disso, realizaram um protesto na Linha Amarela, próximo a Vila do João.

Através de nota, a especializada informou que está investigando três mortes durante a ação policial.

O comerciante era muito conhecido na comunidade da Maré, por perpetuar a tradição da família em vender queijos e doces. O dia de trabalho de Bruno começava cedo ao lado de sua Kombi branca.

Nas redes sociais, imagens revelam a Kombi branca de Bruno com o para-brisa perfurado por diversos tiros. Um vídeo que a família recebeu de moradores, aponta o automóvel estacionado em uma das vias da área, conhecida como “Marrocos”, na Vila do Pinheiro, perto de um blindado.

Próximo de um carro de vendedor de queijos, havia um corpo de homem estirado no chão. Segundo relatos, os comerciantes teriam sido atingidos por disparos de policiais entre 10h e 11h, e depois colocado no interior do blindado.