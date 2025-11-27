Grave acidente na Dutra mata um homem e deixa outras 8 pessoas feridas

Equipes de resgate ainda estão no local prestando atendimento às vítimas e realizando trabalho de controle do trânsito - Foto: Reprodução

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após um grave acidente na BR-116 (Via Dutra), na altura do 322km, em Itatiaia, na manhã desta quinta-feira (27). As primeiras informações dão conta que um caminhão que transportava mármore teria atingido uma van.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que o acidente aconteceu no sentido São Paulo. Equipes de resgate ainda estão no local prestando atendimento às vítimas e realizando trabalho de controle do trânsito.

Ainda segundo a PRF, o condutor do caminhão Ford, estaria transportando uma carga de mármore, quando atingiu a traseira de uma van com oito passageiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 5h37. A dinâmica do acidente está sendo investigada pela perícia técnica da Polícia Civil. Depois da colisão, a van foi jogada para fora da pista e atingiu a defesa, logo depois um poste de publicidade.

O motorista do caminhão fugiu do local, deixando o veículo em um posto de combustíveis da área. Ainda não há informações sobre o paradeiro dele.

Um dos passageiros da van, de 29 anos, morreu. O motorista e mais sete passageiros foram levados para o hospital de Resende.