2ª Edição do Concurso de Fotografia NitClick em Niterói tem inscrições abertas até 09 de dezembro

O NitClick é voltado para alunos e ex-alunos das atividades de fotografia das Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) - Foto: Divulgação

A cidade de Niterói volta a ser palco de criatividade, sensibilidade e descobertas visuais com o lançamento da 2ª Edição do Concurso de Fotografia NitClick. A iniciativa é da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia (SMICT), por meio do Projeto Plataforma Urbana Digital, em parceria com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

As inscrições para o concurso estão abertas e seguem até o dia 09 de dezembro, às 17h59. O NitClick é voltado para alunos e ex-alunos das atividades de fotografia das Plataformas Urbanas Digitais (PUDs) e, nesta edição, também abre portas para novos interessados, que podem participar de oficinas gratuitas antes de se inscreverem na competição.

Mais do que um concurso, o NitClick propõe a experiência de revelar, através das lentes, o viver, sentir e experimentar Niterói. A premiação vai muito além do reconhecimento artístico e funciona como um verdadeiro impulso para o fortalecimento da economia criativa, oferecendo aos vencedores ferramentas profissionais de alto valor para que possam empreender, criar novas fontes de receita e ocupar espaços no cenário cultural e turístico da cidade.

“O NitClick é daquelas iniciativas que mostram, na prática, o poder que a criatividade tem de transformar histórias. A cada edição, a gente vê pessoas descobrindo um novo talento, se apaixonando pela fotografia e, principalmente, encontrando caminhos reais para gerar renda e conquistar autonomia. É isso que as Plataformas Urbanas Digitais fazem: abrem portas. Niterói é uma cidade linda, viva, cheia de encontros e nada mais especial do que vê-la pelos olhos de quem vive e sente essa cidade todos os dias”, declara Juliana Benício, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói.

Quem pode participar:

· Alunos e ex-alunos das atividades de Fotografia das Plataformas Urbanas Digitais da Engenhoca e do Viradouro.

· Novos participantes, desde que concluam uma das oficinas gratuitas de Fotografia oferecidas pelas PUDs durante novembro e dezembro. As inscrições para as oficinas estão disponíveis em: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/

Essas atividades permitirão que qualquer pessoa a partir de 14 anos aprenda técnicas básicas, exercite a criatividade e se prepare para o concurso.

Premiação – 2ª Edição NitClick

Os vencedores serão premiados com equipamentos profissionais que representam um salto na qualidade e no potencial de atuação no mercado:

· 🏆 1º lugar: Combo Câmera EOS T7 + Lente EF 50mm

· 🥈 2º lugar: Câmera EOS T7

· 🥉 3º lugar: Smartphone Samsung Galaxy A55 128GB

· 🏅 4º lugar: Estabilizador DJI Osmo Mobile

Exposição e Divulgação

Serão selecionadas 30 fotografias para compor uma grande exposição física e digital,aberta ao público no dia 18 de dezembro de 2025, na Plataforma Urbana Digital do Viradouro. Após a premiação, a mostra circulará por outros espaços da cidade com apoio da Neltur, ampliando o alcance dos trabalhos e reforçando a difusão da produção artística local.

Serviço:

2ª Edição do Concurso de Fotografia NitClick

· Inscrições: Até 09 de dezembro de 2025, às 17h59.

· Formulário de Inscrição: https://forms.gle/Yxj5wRDuKsw35bzS6

· Regulamento Completo: https://drive.google.com/file/d/1EigI7acG4tr2qf-kfXtUe_pU7te5ZEJP/view

· Inscrições para Oficinas Gratuitas: https://eventosecursos.plataformadigital.niteroi.br/

· Exposição e Premiação: 18/12/2025, às 16h, na PUD Viradouro.

· Local da Premiação: Rua Nossa Sra das Graças, 474, Viradouro – Santa Rosa – Niterói–RJ. (Em frente ao Campo do Viradouro).

· Informações: Tel./WhatsApp (21) 97876-5385.