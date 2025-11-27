Operação contra barricadas 'fecha' Avenida Brasil nesta quinta-feira; Vídeo!

As polícias Civil e Militar realizam uma megaoperação em conjunto nesta quinta-feira (27), no Complexo de Israel, na Zona Norte, do Rio. Em resposta à ação policial, criminosos atearam fogo em barricadas e iniciaram uma troca de tiros, fazendo com que a Polícia Militar fechasse a Avenida Brasil por quase uma hora.

Diversas comunidades são alvos da Operação Barricada Zero, como Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique Furquim, Mendes, Guaporé, Campinho e Fubá, visando retirar as barricadas impostas por criminosos e voltar a ter circulação nas vias.

Nas primeiras horas da operação, as forças de segurança encontraram resistência, principalmente na Cidade Alta, onde os traficantes tentaram impedir o avanço policiais ao colocar fogo em pneus e outros itens para levantar barricadas.

Mesmo com os esforços dos criminosos, o cenário foi controlado e as equipes puderam começar a entrar de forma planejada nas áreas críticas.

Na comunidade do Campinho, o confronto foi ainda mais violento. Os criminosos dispararam contra os policiais para impedir o avanço da operação. Para evitar que a população fosse colocada em risco, a Polícia Militar fechou a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas, entre 4h20 e 5h30 da manhã. Agora, o trânsito está totalmente liberado nos dois sentidos.





A Operação Barricada Zero, nesta manhã, aconteceu de forma simultânea em São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados, aumentando o alcance da ação estadual que busca retirar as barricadas instaladas pelos criminosos.

Desde o começo da operação, já foram retiradas 1.168 toneladas de barricadas, sendo 358 toneladas somente no último trabalho, realizado pelo Governo do Estado.