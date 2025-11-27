Pocah é chamada de 'Baranga' por policial civil no Rio

Artista registrou o momento em que é chamada de "baranga" - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora e ex-BBB Pocah, de 31 anos, passou por uma situação humilhante e constrangedora, nesta quarta-feira (26), enquanto compartilhava um trecho de sua rotina nas redes sociais.

Em um dos stories publicado pela artista, ela aparece caminhando animadamente e contando para os fãs sobre o dia: “Muito boa tarde, hoje tem ensaio”, disse a famosa. Ainda durante a gravação, Pocah registrou o momento em que uma viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro, passou por ela e logo em seguida, conseguiu ouvir uma voz vinda do carro a chamando de “baranga”.

Sem acreditar no que havia acontecido, a artista comentou ainda no mesmo vídeo. “Gente, a polícia me chamou de baranga. O carro da polícia me chamou de baranga, gente, como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga e eu gravei, que loucura!”, disse.

Logo em seguida, a cantora publicou um desabafo sobre o ocorrido: “Famoso rindo de nervoso no story anterior. Eu não gosto de generalizar, mas muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada! Depois vão falar que é mimimi… Que vergonha!!!!”.