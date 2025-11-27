Projeto 'Sempre Criança' terá tradicional chegada do Papai Noel neste domingo (30) em Niterói

Interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo link do evento - Foto: Divulgação

Interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo link do evento - Foto: Divulgação

O Projeto Sempre Criança realiza neste domingo, 30 de novembro, a 24ª edição de sua Festa de Natal, reunindo centenas de crianças e voluntários no ginásio do Colégio Salesianos, em Santa Rosa, Niterói.

Neste ano, 480 crianças atendidas pelo projeto participarão presencialmente das atividades, que incluem ações lúdicas, apresentação cultural e a tradicional chegada do Papai Noel com distribuição de presentes. Outras 340 crianças foram apadrinhadas por doadores, totalizando 820 beneficiadas em 2025.

Com mais de duas décadas de atuação, o Sempre Criança já impactou mais de 10 mil crianças e mobilizou cerca de 7 mil voluntários, muitos deles antigos atendidos que hoje retornam para colaborar. A edição deste ano deve reunir cerca de 400 voluntários.

Interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo link do evento. A camiseta oficial, obrigatória para voluntários, será vendida no local por R$ 40, com renda revertida integralmente para as ações do projeto.

Sobre o Sempre Criança

Criado em 2002, o projeto atua na promoção da infância em Niterói e São Gonçalo, realizando ações contínuas de educação, saúde, arte, cultura e bem-estar. Fortalece instituições parceiras, incentiva a cultura da doação e promove experiências transformadoras para crianças e voluntários.

Mais informações:

Instagram: @projetosemprecrianca