Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3458 | Euro R$ 6,192
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Projeto 'Sempre Criança' terá tradicional chegada do Papai Noel neste domingo (30) em Niterói

Neste ano, 480 crianças atendidas pelo projeto participarão presencialmente das atividades

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de novembro de 2025 - 10:18
Interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo link do evento
Interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo link do evento -

O Projeto Sempre Criança realiza neste domingo, 30 de novembro, a 24ª edição de sua Festa de Natal, reunindo centenas de crianças e voluntários no ginásio do Colégio Salesianos, em Santa Rosa, Niterói.

Neste ano, 480 crianças atendidas pelo projeto participarão presencialmente das atividades, que incluem ações lúdicas, apresentação cultural e a tradicional chegada do Papai Noel com distribuição de presentes. Outras 340 crianças foram apadrinhadas por doadores, totalizando 820 beneficiadas em 2025.

Com mais de duas décadas de atuação, o Sempre Criança já impactou mais de 10 mil crianças e mobilizou cerca de 7 mil voluntários, muitos deles antigos atendidos que hoje retornam para colaborar. A edição deste ano deve reunir cerca de 400 voluntários.

Imagem ilustrativa da imagem Projeto 'Sempre Criança' terá tradicional chegada do Papai Noel neste domingo (30) em Niterói

Interessados em participar ainda podem se inscrever gratuitamente pelo link do evento. A camiseta oficial, obrigatória para voluntários, será vendida no local por R$ 40, com renda revertida integralmente para as ações do projeto.

Imagem ilustrativa da imagem Projeto 'Sempre Criança' terá tradicional chegada do Papai Noel neste domingo (30) em Niterói

Sobre o Sempre Criança

Criado em 2002, o projeto atua na promoção da infância em Niterói e São Gonçalo, realizando ações contínuas de educação, saúde, arte, cultura e bem-estar. Fortalece instituições parceiras, incentiva a cultura da doação e promove experiências transformadoras para crianças e voluntários.

Mais informações:

Instagram: @projetosemprecrianca

Tags:

sempre criança

Matérias Relacionadas