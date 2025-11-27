Mulher é presa após asfixiar e matar a própria filha de 8 anos

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense - Foto: Reprodução

A Polícia Civil prendeu uma mulher em flagrante acusada de asfixiar a filha, de 8 anos, por causa de problemas conjugais, nesta quarta-feira (26), em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

De acordo com informações da Polícia Civil, a acusada admitiu ter utilizado um saco plástico para asfixiar e matar a menina, no interior da casa da família, no bairro Valverde.

O delegado responsável pelo caso revelou que a mulher contou que fazia uso de medicamentos sem indicação médica. No depoimento, ela ainda disse que tinha a intenção de matar a filha e depois tirar a própria vida, por causa de problemas no relacionamento.

O pai da criança chegou do trabalho para almoçar e encontrou a filha morta, de barriga para cima, usando uma roupa azul. Vizinhos relataram à polícia, que o casal não possuía histórico de violência. Eles estavam juntos há 16 anos.

Antes da chegada dos policiais ao local, a mulher foi agredida por populares. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense (DHBF).