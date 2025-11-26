Evento abre discussão sobre 'economia azul' no Caminho Niemeyer, em Niterói

O evento Tomorrow Blue Economy conta com palestras, stands, passeios na Baía de Guanabara, entre outras ações para discutir economia azul na cidade de Niterói - Foto: Layla Mussi

O evento Tomorrow Blue Economy conta com palestras, stands, passeios na Baía de Guanabara, entre outras ações para discutir economia azul na cidade de Niterói - Foto: Layla Mussi

O primeiro dia do evento Tomorrow Blue Economy Niterói 2025 ocorreu nesta quarta-feira (26). Com palestras, stands, e visitas à Baía de Guanabara, a ação propõe compreender e debater a economia voltada para o oceano, atividade pesqueira e cuidado ao ecossistema marítimo. O evento foi organizado pela empresa iCities em parceria com a Prefeitura de Niterói e também organizações voltadas ao meio ambiente aliada à tecnologia. Além disso, houve participação internacional, por meio da chancela da Fira Barcelona.

A empresa brasileira iCities é pioneira em projetos de cidades inteligentes, e escolheu Niterói para sediar o Tomorrow Blue Economy Niterói 2025, em razão de ser um dos municípios da Região Metropolitana com forte economia marítima e comunidades pesqueiras.

“O iCities é uma instituição que existe há quase 15 anos e estamos como pioneiros no mercado com uma frente forte no Brasil e no mundo voltado para Smart Cities, então tudo que envolve essa temática hoje, nós somos os que detém essa credibilidade, essa potência para falar sobre o tema. A gente trabalha sobre o movimento grande de uma frente de sensibilização, então a gente acaba por realizar eventos, que hoje tem uma chancela internacional, da Fira Barcelona, para trazer para toda população, para os governantes, empresários, a importância e relevância da gente lidar com a temática das cidades inteligentes”, disse a CCO e CHRO do iCities, Suzi Carfer, que ressaltou que os eventos são espaços voltados para discutir mobilidade, transporte, construção, educação e tecnologia das cidades inteligentes.

Suzi Carfer, CCO e CHRO da iCeties | Foto: Layla Mussi

Ainda segundo a CCO, o encontro tem o objetivo de conscientizar a população de Niterói, como um todo, sobre as possibilidades de usufruir da economia vinda do mar.

“O evento em si tem esse foco muito voltado para trazer essa conscientização sobre economia do mar, o que a gente pode transformar na cidade para que tanto aqueles que dependem disso profissionalmente, quanto aqueles que usufruem de toda essa estrutura de portos e questões marítimas possam ser beneficiados. Então, esse é o nosso objetivo, trazer as pessoas que são formadoras de opinião para que possam falar sobre essas temáticas. A gente tem estruturado e fortalecido as nossas parcerias com a prefeitura de Niterói, com as secretarias, com os portos, todos estão envolvidos conosco e a gente tem fortalecido essa parceria para que a gente faça encontros recorrentes, com discussões, pequenas sessões para que a gente consiga trazer pessoas para formar opinião”, disse, Suzi Carfer.

O Tomorrow Blue Economy é voltado para discutir economia azul | Foto: Layla Mussi

Uma das parceiras do evento é a Fira Barcelona, empresa responsável por organizar feiras e congressos profissionais na cidade de Barcelona, na Espanha. Sua participação no Tomorrow Blue Economy está voltada para a discussão da economia azul em Niterói.

“De acordo com a OCDE, em 2024 foi publicado um artigo que dizia que a economia azul gerou R$ 242 milhões para o Estado do Rio, e que de todos os empregos sobre a economia azul do Brasil, 41% se encontram no Estado do Rio. Destes 41%, 73% estão na área metropolitana do Rio, que é Niterói. Então, um evento sobre blue economy que é uma parte tão importante da economia para o estado do Rio, para a área metropolitana e a cidade de Niterói, é importante celebrar aqui para proteger a todos os cidadãos e cidadãs que se dedicam a temas da economia azul [...] Isso também protege os empregos para todas as pessoas, mas também promove estudos universitários sobre a economia do mar. Então cada vez vai ser mais fácil que as pessoas queiram ter trabalho na economia do mar”, disse a diretora de Eventos Internacionais da Fira Barcelona Internacional, Antenea Chevillotte Delgado.

Diretora de Eventos Internacionais da Fira Barcelona Internacional, Antenea Chevillotte Delgado, fala sobre a relação de Niterói com a economia azul | Foto: Layla Mussi

Cidade de Niterói e Blue Economy

Representantes da cidade anfitriã explicaram a importância do evento no território, graças a sua extensa orla, que além de proporcionar paisagens exuberantes, possui forte contribuição com a economia, graças a sua vocação marítima.

“Para fazer conexão, essa interface do mar com a cidade é um evento muito relevante, porque Niterói, com mais de 17km de orla, é pautado pela economia do mar, então a gente tem uma integração muito grande e as vocações do município também são muito voltadas para economia do mar, tanto em relação a indústria naval, que deixa contribuições de INSS riquíssimas para os cofres públicos, quanto para os esportes aquáticos. A vocação da área pesqueira, tanto a pesca artesanal, quanto industrial, que na última década, pode se dizer, Niterói perdeu muito da indústria pesqueira para Itajaí, no Sul, e agora a gente está tentando essa retomada, porque a gente sabe que as embarcações vem em águas próximas de Niterói, pescam nosso peixe e levam para lá. Entre outras questões como a gastronomia do mar, o esporte, o turismo aquático, mobilidade aquática que liga ao município do Rio pelas barcas. Então, para Niterói, esse evento discute todas essas interfaces, e ter um evento na cidade que é vocacionado para a economia do mar é extremamente relevante, poder fazer um planejamento para Niterói”, explicou a Subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Priscila Palhano.

A prefeitura de Niterói esteve representada por Waldinei Vilar, Priscila Palhano e Ana Beatriz Macedo | Foto: Layla Mussi

De acordo com o representante da pasta da Indústria Naval, a economia azul (pesca, Portos e outros) está presente e desempenha papel importante nas contas de Niterói.

“De um modo geral, todo o setor pesqueiro, com a revitalização do Terminal Pesqueiro que estamos fazendo, bem como a remontada da indústria naval, caminha sempre junto. Em especial, a indústria naval tem conseguido atingir marcos em função da retomada do setor. Novos projetos que estão chegando na cidade, como os quatro navios de classe range que foram contratados. Esse navio vem para Niterói, onde vai fazer a fase 2, que é o top side, toda a estrutura do convés principal vai ser feito na MC Laren, em Niterói. Isso vai contribuir para a geração de empregos, crescimento da economia, melhor qualidade de vida para as pessoas, todo esse setor offshore está sendo impulsionando, reaquecido com esses projetos que estão chegando na cidade”, disse o subsecretário da Indústria Naval da secretaria de Desenvolvimento de Niterói, Waldinei Vilar.

Visita do OSG pela Baía de Guanabara com a Infinito Mare

Uma das startup presentes no primeiro dia do evento, a Infinito Mare foi lançada no Tomorrow Blue Economy do ano passado, em Niterói, e voltou para a Baía de Guanabara para mostrar aos visitantes e participantes do evento a importância de um ecossistema marítimo saudável e, principalmente, como fazer isso de forma divertida e inovadora.

Infinito Mare é uma startup que visa ajudar o meio ambiente aliada com a tecnologia e ciência | Foto: Layla Mussi

“Trouxemos a caravela, que é uma estrutura flutuante de limpeza e monitoramento de água. No interior dela, vão crescendo algas nativas que vão se alimentando da poluição que a gente não vê, então ela tira metal pesado, pesticida organoclorado, hidrocarboneto. Elas vão funcionando como um filtro e a cada 15 dias a gente retira esse material, leva para fazer as análises químicas. A gente monitora mais de 200 parâmetros, o montante é destinado para elaboração de bioprodutos”, explicou a co-fundadora e diretora científica da Infinito Mare, Jana Del Favoro.

Caravela criada para limpeza de mares e lagos | Foto: Layla Mussi

A startup teve uma breve parceria com as crianças do Projeto Grael, também originada na cidade de Niterói.

A equipe do OSG foi convidada para integrar uma das tripulações que visitaram a caravela de algas. Nesse momento especial, o oceanógrafo e sócio da Infinito Mare, Bruno Libardoni, explicou que a caravela busca entender e melhorar as condições de mares e lagos, aliada com os estudos e a tecnologia. Durante o passeio, ele relembrou o dia em que a caravana foi para o mar pela primeira vez.

“A gente terminou a caravela na fábrica, no dia 2 de dezembro do ano passado. No mesmo dia, de noite, a gente amarrou no caminhão e trouxemos para o Rio. Viajou do dia 2 para o dia 3, chegou às 15h30 no Caminho Niemeyer. No dia 4, às 8h, quando começou o Tomorrow Blue Economy, estava pronta aqui. Então, a gente fez exatamente para o evento e colocou ela na água pela primeira vez”, disse.

Bruno Libardoni, oceanógrafo e sócio fundador da Infinito Mare | Foto: Layla Mussi

O evento Tomorrow Blue Economy se estenderá para a próxima quinta-feira (27), também no Caminho Niemeyer.