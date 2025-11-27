Governo expande a atuação da 'Operação Barricada Zero' em São Gonçalo e na Zona norte

Nesta quinta-feira (27), o Governo do Estado avança na retirada de barricadas, em localidades da Zona Norte da capital, com a chegada da Operação Barricada Zero a comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique Furquim Mendes, Guaporé, Campinho e Fubá.

Mesmo com a resistência de criminosos na Cidade Alta, que tentaram impedir a entrada dos policiais, com pneus e objetos incendiados, a situação foi estabilizada e as equipes da força-tarefa já começaram a entrar na região. Em Campinho, bandidos chegaram a atirar contra policiais para impedir a entrada das equipes. Como medida preventiva, a Polícia Militar chegou a fechar a Avenida Brasil por aproximadamente uma hora, entre 4h20 e 5h30. Neste momento, a via está liberada nos dois sentidos.

A operação realiza ações de forma simultânea nos municípios de São Gonçalo, Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Mesquita e Queimados. Desde o início da Barricada Zero, já foram removidas 1.168 toneladas de barricadas, sendo 358 toneladas apenas no último dia de trabalho.

"Estamos avançando diariamente no nosso propósito de libertar as nossas comunidades. O Governo do Estado não cederá a qualquer tentativa de intimidação aos nossos agentes e os servidores públicos que estão trabalhando arduamente para remover essas barreiras que simbolizam a tentativa de controle do crime", afirmou o governador Claudio Castro.

As equipes seguem mobilizadas com o trabalho de pavimentação, remoção de obstáculos e recuperação viária em áreas afetadas por bloqueios criminosos. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e apoiada por retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e forças de segurança, a operação é contínua e tem como objetivo impedir a reinstalação de bloqueios e garantir o pleno direito de ir e vir da população.

Localidades com operação para a retirada de barricadas nesta quinta-feira (27/11):

Rio de Janeiro

- Cidade Alta

- Pica-Pau

- Kelsons

- Quitungo

- Tinta

- Dourados

- Dique

- Furquim Mendes

- Guaporé

- Campinho

- Fubá

Caxias

- Lixão (Pavimentação)

- Mangueirinha

- Vila Ideal

Nova Iguaçu

- Ben 10

- ⁠Inferninho

Mesquita

- Sebinho

Queimados

- São Simão (pavimentação)

- ⁠caixa D’água (pavimentação)

Japeri

- Lagoa do sapo

- ⁠São Jorge

São Gonçalo

- Jardim Catarina