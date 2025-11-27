Polícia Civil RJ participa de operação nacional contra pirataria digital

A ação para desmantelar a transmissão ilegal de conteúdo de audiovisual conta com o apoio operacional da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizam, nesta quinta-feira (27), uma ação contra a pirataria digital. A "Operação 404.8" é uma iniciativa nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e acontece simultaneamente em outros 14 estados. No Rio, são cumpridos mandados de busca e apreensão na capital, Baixada Fluminense e interior.

De acordo com os agentes, os alvos são investigados por disponibilizar conteúdo pirata em sites e plataformas digitais, prática que causa prejuízos significativos à economia e à indústria criativa, além de ferir os direitos de autores e artistas. As perdas para o setor cultural e criativo são significativas, mas os danos vão além do impacto econômico.

O modelo operacional, identificado pela especializada comercializa planos com valores variando entre R$ 600 e R$ 750 mensais, voltados a revendedores e operadores de painéis piratas. Estimativas apontam que a base de clientes pode superar 100 servidores clandestinos, resultando em movimentação financeira aproximada de R$ 60 mil por mês e mais de R$ 700 mil anuais, caracterizando atividade comercial ilícita e sistemática.

A operação nacional tem como objetivo combater a pirataria digital e crimes contra a propriedade intelectual na internet. A referência "404" alude ao código de erro HTTP "Página Não Encontrada", simbolizando o bloqueio e a remoção de sites e aplicativos piratas. Além do Brasil, por meio das Polícias Civis e dos Ministérios Públicos, a oitava fase da "Operação 404" conta, ainda, com a participação dos órgãos e associações de proteção à propriedade intelectual brasileiros e de outros países, como Argentina, Equador, Paraguai, Peru, EUA e Reino Unido.

