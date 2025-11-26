Polícias Civil e Militar prendem o segundo responsável pelo ataque contra equipes que removiam barricadas em Duque de Caxias

Em uma ação rápida e de inteligência, policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) e policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (26), o segundo responsável pelo ataque contra a equipe que atuava na "Operação Barricada Zero", na comunidade Corte Oito, no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, nesta terça (25). Segundo a polícia, o criminoso integrava a facção criminosa que controla o tráfico de drogas na região e atuava como “vapor”.

A prisão ocorreu poucas horas após o crime, graças a um trabalho preciso de análise, cruzamento de informações e monitoramento conduzido pela unidade. Com o apoio operacional de policiais militares, o bandido foi capturado nesta quarta escondido na casa de familiares dentro da comunidade. Ele havia sido baleado durante o confronto com as forças de segurança, mas evitou buscar socorro para não ser preso, e permaneceu escondido desde então.

O criminoso e um comparsa, já capturado, foram responsáveis pelo disparo que atingiu um funcionário da Prefeitura de Caxias durante a remoção do material usado pelos narcotraficantes para retirar o direito de ir e vir dos moradores. A dupla ainda realizou disparos contra as equipes policiais para garantir a fuga dos criminosos. Diante dos fatos, os dois foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio.

A pronta resposta foi determinante para a identificação imediata dos envolvidos e a efetiva captura de ambos, assegurando a continuidade da Operação Barricada Zero com segurança reforçada na região.