OAB-RJ reinaugura Núcleo Digital de São Gonçalo com melhorias para a advocacia

A presidente da Seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), Ana Tereza Basilio, participou na manhã da última terça-feira (25) da reinauguração do Núcleo Digital da OAB/São Gonçalo, que passou por ampla reforma e expansão para melhor atender à advocacia da região. Antes composto por três salas, o núcleo agora dispõe de cinco ambientes e oito baias com computadores renovados, oferecendo mais conforto, tecnologia e funcionalidade para o exercício da profissão.

Foi também implementado um espaço de acessibilidade e ampliado o número de escritórios, o que reforça o compromisso da Ordem com a garantia de condições dignas de trabalho para toda a advocacia gonçalense.

“Cada vez mais a advocacia precisa da estrutura da Ordem para trabalhar. Frequentamos menos os fóruns e mais as salas digitais da OAB-RJ. Por isso, é fundamental ampliar essa estrutura de apoio, principalmente em uma cidade com tantos advogados e advogadas como é São Gonçalo, para assegurar a todos boas condições de trabalho”, destacou Basilio.

A presidente da subseção, Andreia Pereira, ressaltou a importância do apoio da Ordem no dia a dia dos profissionais do Direito.

“O apoio e a ajuda financeira da Seccional foram decisivos para a conclusão dessa reestruturação. Passamos por uma inundação, mas graças à presidente Ana Tereza Basilio e a toda a diretoria da OAB-RJ, conseguimos remodelar o ambiente, ampliá-lo e oferecer um melhor atendimento de mais qualidade à advocacia.”