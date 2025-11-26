Preso um dos responsáveis por série de roubos de veículos em São Gonçalo

Um criminoso não identificado, responsável por diversos roubos de veículos e cargas em São Gonçalo, foi preso nesta quarta-feira (26), por agentes da Polícia Civil da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF-CAP), em parceria com policiais do Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal.

A parceria tinha como objetivo deter bandidos armados, do Complexo do Salgueiro, responsáveis por roubo de veículos e cargas em São Gonçalo. Os criminosos já estavam sendo monitorados pela DRF-CAP e pela Polícia Rodoviária Federal, a partir de ferramentas da inteligência e trocas de informações entre as Instituições.

Com as informações, um cerco policial foi realizado no Gradim, onde os agentes viram um veículo roubado e identificado como um dos que estavam sendo utilizados em atividades criminosas. Ao dar a ordem de parada, o suspeito tentou fugir e efetuou disparos contra os policias, iniciando um confronto onde o criminoso foi baleado.

Ele foi socorrido e enviado a um hospital na região. O criminoso foi identificado e com ele, além do carro roubado, foi encontrada uma pistola. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação de veículo roubado e adulteração de sinal identificador de veículo.

Série de roubos em São Gonçalo

Um dos casos ocorreu na manhã desta quarta (26). Um grupo de funcionários de uma transportadora sofreu dois assaltos no Barro Vermelho, em São Gonçalo. A carga de frios foi levada pela primeira leva de assaltos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7°BPM receberam um chamado para verificar uma ocorrência de roubo de carga na Rua Mento Couto, onde encontraram os trabalhadores. No local, os funcionários contaram que foram parados por três indivíduos em duas motocicletas, cercando o caminhão e levando a carga.

Minutos depois do assalto, os trabalhadores foram rendidos novamente por uma dupla de criminosos, mas como não havia mais carga, os criminosos fugiram do local.

Os policias encaminharam os funcionários para a 73ª DP (Neves).