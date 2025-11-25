São Gonçalo registra mais 34 roubos de veículos entre segunda e terça-feira

Um dia após a onda de roubos de veículos em São Gonçalo, quando foram registrados 38 casos deste crime entre domingo e segunda, a Polícia Militar registrou mais 34 roubos de automóveis entre segunda-feira (25) e terça (26), simbolizando a sensação de insegurança da população local.

Nas redes sociais, moradores da cidade demonstraram medo pela situação, enquanto outros compartilhavam vídeos dos casos.

Conforme publicado por O São Gonçalo nesta terça, policiais do programa Segurança Presente de São Gonçalo interceptaram dois ocupantes de um veículo que estavam cometendo roubos pela cidade. Na ação, um dos homens acabou baleado na cabeça e morreu. O outro foi atingido na perna e foi socorrido.

No domingo, quando começou a onda de roubos, há registro do crime em mais de 10 bairros da cidade.

O mais impactante foi o roubo de um caminhão de carga na madrugada de segunda. No caso, o motorista e seu ajudante foram obrigados a descarregar uma carga de cerveja na Comunidade da Mineirinho, no Engenho Pequeno. Durante o serviço forçado, traficantes ainda agrediram os dois trabalhadores.