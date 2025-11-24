Assaltos em São Gonçalo: motorista é sequestrado e tem carga saqueada no Mineirinho

“Dezenove horas dirigindo para no destino final apanhar e ainda perder minha carga. Eles obrigaram a gente a levar o material até o morro e depois ainda me agrediram, dizendo que eu estava descarregando devagar”, contou o motorista de caminhão, que foi vítima de um roubo e obrigado a seguir os criminosos até a comunidade do Mineirinho, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo. O caso aconteceu no início da manhã desta segunda-feira (24), e foi mais um caso dos roubos registrados entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda.

O motorista, de apenas 25 anos, é caminhoneiro há seis e trouxe a carga de cerveja do Paraná, para entregar em São Gonçalo. Ele estava acompanhado de um ajudante, que é morador do Rio de Janeiro. “A gente já estava no destino, mas tivemos que esperar, e foi aí que dois homens armados, em duas motocicletas, nos renderam”, explicou o ajudante que teve celular, carteira e documentos roubados.

Ainda conforme as vítimas, enquanto eles eram obrigados a descarregar a carga de cervejas, populares, com consentimento de criminosos armados, pegaram os packs de cervejas. “É difícil quando a população vê o trabalhador ser agredido e ainda assim, compactuam com o que está acontecendo”, desabafou uma testemunha.

O motorista e o ajudante do caminhão registraram o caso na 73ª DP (Neves).

Noite de domingo

Uma série de assaltos terminou com três criminosos foram baleados e uma submetralhadora calibre 9mm foi apreendida, durante uma perseguição policial e intenso tiroteio. A troca de tiros que assustou os moradores, começou por volta das 2h desta segunda-feira (24), na Avenida do Contorno, localizada no bairro do Jockey, na ação da Polícia Militar.

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), militares estavam trabalhando no reforço do patrulhamento depois que rumores sobre uma onda de assaltos ter se espalhado pelas redes sociais, poucas horas antes. Os agentes desconfiaram que um carro Tiggo 7 branco e deram ordem de parada.

Ainda segundo a Polícia Militar, os ocupantes do carro abriram fogo contra os policiais, dando início a troca de tiros no meio da via.Os policiais conseguiram conter o grupo e localizaram no interior do veículo uma submetralhadora HK G36 calibre 9mm, além de uma pistola 9mm, carregadores e munições intactas.

Na BR-101, por volta das 20h, na altura do Jardim Catarina, criminosos que tentaram iniciar um arrastão foram impedidos por agentes da PRF. Houve confronto.