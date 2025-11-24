Escola de samba é alvo de ataque a tiros que deixa dois mortos e quatro feridos
O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil
Uma quadra de escola de samba, localizada na Vila Kennedy, Zona Oeste, foi alvo de um ataque a tiros nesse domingo (23), que deixou duas pessoas mortas e outros quatro feridos. A informação da Polícia Militar atesta que as vítimas foram baleadas na Travessa Ceuta.
Ainda segundo a corporação, os primeiros relatos apontam que o veículo usado na ação, mas ainda não identificado, passou pelo local efetuando disparos contra as vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas fatais foram identificadas como Isaque Alexandre de Oliveira e Michail Douglas Damasceno Barbosa. As outras quatro pessoas feridas foram levadas para um hospital. A polícia alegou que o caso está em andamento.
A área do crime foi isolada por policiais militares do 14º BPM para que a perícia fosse feita, conforme informou a PMERJ.