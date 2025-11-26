'Barricada Zero' interrompe aulas em 10 escolas na Cidade de Deus na manhã desta quarta-feira

A Cidade de Deus segue entre os principais pontos de atuação das equipes de infraestrutura e segurança - Foto: Divulgação/PMERJ

A Cidade de Deus segue entre os principais pontos de atuação das equipes de infraestrutura e segurança - Foto: Divulgação/PMERJ

A Operação Barricada Zero, que atua simultaneamente em cinco municípios: Rio, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita e São Gonçalo, segue pelo terceiro dia consecutivo nesta quarta-feira (26). Nesta manhã, a ação que busca remover barreiras instaladas por criminosos, voltou a afetar serviços essenciais na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), duas unidades da região permanecem abertas, porém com serviços externos suspensos, como visitas domiciliares. Uma terceira unidade interrompeu o atendimento temporariamente e pode reabrir ainda hoje.

Na educação, nove escolas da rede municipal tiveram as atividades impactadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que uma escola estadual precisou ser fechada por causa da operação.

A Cidade de Deus segue entre os principais pontos de atuação das equipes de infraestrutura e segurança.



Leia também:

Recém-nascida é encontrada morta dentro de saco de lixo na Baixada Fluminense

Série de assaltos: vídeos mostram novos roubos em São Gonçalo



Impactos da operação

Nesta terça (25), um servidor terceirizado da prefeitura foi baleado no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Ele dirigia uma retroescavadeira, que auxiliava na retirada de barricadas, quando foi atingido. Durante a tarde, a polícia prendeu o homem apontado como autor do disparo.

A Operação reúne retroescavadeiras, rompedores hidráulicos, caminhões e equipes técnicas, com apoio das forças de segurança e prefeituras. O objetivo, segundo o governo, é garantir circulação segura nas vias e impedir a reinstalação de bloqueios pelo crime organizado.