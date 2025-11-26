Recém-nascida é encontrada morta dentro de saco de lixo na Baixada Fluminense

Na tarde desta terça-feira (25), uma recém-nascida foi encontrada morta dentro de uma sacola de lixo no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo relatos de testemunhas nas redes sociais, onde o caso começou a repercutir, um homem teria deixado a sacola com a criança perto do meio-fio.

A Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar uma ocorrência. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Civil, equipes realizaram a perícia e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.