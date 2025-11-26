Polícia Civil prende criminoso que atirou em funcionário que removia barricada em Duque de Caxias

De acordo com as investigações, o preso atuava como gerente do tráfico de drogas local e era homem de confiança do narcotraficante responsável pela estrutura criminosa da comunidade do Corte Oito - Foto: Divulgação

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias), com informações obtidas por policiais militares, prenderam em flagrante um homem envolvido no ataque a tiros contra a equipe que atuava na "Operação Barricada Zero", na comunidade Corte Oito, no Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, nessa terça-feira (25). O criminoso foi detido após dar entrada em uma unidade hospitalar na região.

A investigação teve início logo após um funcionário da prefeitura de Caxias que atuava na retirada do material usado pelos narcotraficantes para fazer o bloqueio ter sido ferido por um disparo. Rapidamente, policiais militares que participavam da operação capturaram três bandidos da comunidade e conduziram à delegacia. Na unidade, eles informaram as características físicas do criminoso e que ele tinha sido baleado no pé em confronto com a equipe da Polícia Militar.

De acordo com as investigações, o preso atuava como gerente do tráfico de drogas local e era homem de confiança do narcotraficante responsável pela estrutura criminosa da comunidade do Corte Oito. Nesta terça, o criminoso e um comparsa atiraram contra policiais e funcionários do município que atuavam na retirada de barricadas do Complexo.

Após a ação criminosa, a dupla fugiu em uma motocicleta, mas um dos envolvidos deu entrada em uma unidade hospitalar com ferimento de disparo de arma de fogo no pé. Com base nessas informações e em relatos contraditórios e incompatíveis com a lesão, os policiais civis foram acionados. Os agentes da 59ª DP constataram que se tratava do bandido que vinha sendo procurado. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

As investigações continuam para localizar e capturar o segundo envolvido na ação criminosa.