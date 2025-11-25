Corpo é encontrado após troca de tiros entre facções rivais no Morro do Preventório, em Niterói

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite desta segunda-feira (24), depois de uma intensa troca de tiros na comunidade do Preventório, situada em Charitas, na Zona Sul de Niterói.

A Polícia Militar informou que agentes do 12º BPM (Niterói) foram chamados para confirmar a suspeita de disparos no interior da comunidade. As primeiras informações atestam que o tiroteio teria sido entre grupos criminosos rivais.

Quando agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) chegaram ao local informado, não encontraram nenhum suspeito nas primeiras buscas.

Entretanto, pouco depois, os militares foram acionados novamente e encontraram o corpo do homem, vítima de disparos, por volta das 20h.

O local foi preservado para o início da perícia realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que também fará a investigação. O policiamento continua reforçado na localidade.