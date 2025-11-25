Morro do Preventório é alvo de operação após noite de troca de tiros entre facções

A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do Preventório, em Charitas, na Zona Sul de Niterói, na manhã desta terça-feira (25). A ação policial ocorreu poucas horas após um intenso tiroteio entre facções criminosas rivais que resultou na morte de um homem na noite de segunda-feira (24).

A operação dos militares do 12º BPM (Niterói), busca atingir a ação de criminosos, visando retirar barricadas instaladas por grupos criminosos, além de cumprir mandados de prisão e recuperar automóveis roubados na localidade.

As forças de segurança foram encaminhadas às regiões apontadas como estratégicas no interior da comunidade, como uma resposta à troca de tiros na noite de segunda-feira. No último confronto, os militares foram chamados depois de receberem informações sobre disparos dentro da comunidade. Segundo as primeiras informações, os disparos foram causados por uma disputa entre facções rivais.

Quando chegaram à região, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), não localizaram os criminosos, porém, logo depois, foram chamados mais uma vez por moradores que contaram que um corpo havia sido encontrado. Os policiais confirmaram a morte de um homem, até o momento não identificado, por disparos de arma de fogo. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), que também já realizou a perícia no local.

De acordo com a Polícia Militar, o policiamento permanece reforçado na localidade, para coibir atividades criminosas.