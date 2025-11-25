Baleado na cabeça em operação no Rio, piloto da Polícia Civil deixa CTI após oito meses
Felipe Marques Monteiro foi atingido no interior da aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) quando sobrevoava a Vila Aliança, em Bangu
Após oito meses de uma intensa batalha pela vida, o piloto Felipe Marques Monteiro, 45 anos, que foi baleado na cabeça durante uma operação da Polícia Civil na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas nessa segunda-feira (24) e foi transferido para um quarto.
O ataque que vitimou Felipe ocorreu em 20 de março, quando o piloto sobrevoava a comunidade a bordo de um helicóptero do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A aeronave foi alvejada por criminosos e o agente foi atingido por um tiro de fuzil na região da testa, que perfurou o crânio.
Socorrido às pressas, Felipe foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde passou por cirurgia. Exames revelaram que ele havia perdido cerca de 40% do crânio. Nos primeiros dias, o estado de saúde era considerado gravíssimo.
Após ser transferido para o Hospital São Lucas, o policial passou por uma longa recuperação e, nos últimos meses, fez pelo menos 3 cirurgias.
A esposa do policial, Keidna Marques, 43 anos, comemorou a evolução com uma mensagem nas redes sociais.
“Recebemos a tão esperada alta do CTI e seguimos para o quarto do hospital. Deixamos para trás dias intensos, difíceis, cheios de medo e incertezas — mas também marcados por fé, cuidado e força. Cada profissional que cruzou nosso caminho contribuiu para que chegássemos até aqui. A evolução do Felipe nos últimos dias é mais do que progresso: é um sinal de que Deus está conduzindo tudo, abrindo portas e iniciando uma nova etapa de cura", afirmou a esposa de Felipe.
Em maio, a Polícia Civil do RJ prendeu um suspeito de balear Felipe. Os outros criminosos seguem foragidos.