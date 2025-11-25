Baleado na cabeça em operação no Rio, piloto da Polícia Civil deixa CTI após oito meses

A esposa do policial, Keidna Marques, 43 anos, comemorou a evolução do estado de saúde do marido - Foto: Reprodução/redes sociais

A esposa do policial, Keidna Marques, 43 anos, comemorou a evolução do estado de saúde do marido - Foto: Reprodução/redes sociais

Após oito meses de uma intensa batalha pela vida, o piloto Felipe Marques Monteiro, 45 anos, que foi baleado na cabeça durante uma operação da Polícia Civil na Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São Lucas nessa segunda-feira (24) e foi transferido para um quarto.

O ataque que vitimou Felipe ocorreu em 20 de março, quando o piloto sobrevoava a comunidade a bordo de um helicóptero do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). A aeronave foi alvejada por criminosos e o agente foi atingido por um tiro de fuzil na região da testa, que perfurou o crânio.

Socorrido às pressas, Felipe foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde passou por cirurgia. Exames revelaram que ele havia perdido cerca de 40% do crânio. Nos primeiros dias, o estado de saúde era considerado gravíssimo.

Após ser transferido para o Hospital São Lucas, o policial passou por uma longa recuperação e, nos últimos meses, fez pelo menos 3 cirurgias.

A esposa do policial, Keidna Marques, 43 anos, comemorou a evolução com uma mensagem nas redes sociais.

“Recebemos a tão esperada alta do CTI e seguimos para o quarto do hospital. Deixamos para trás dias intensos, difíceis, cheios de medo e incertezas — mas também marcados por fé, cuidado e força. Cada profissional que cruzou nosso caminho contribuiu para que chegássemos até aqui. A evolução do Felipe nos últimos dias é mais do que progresso: é um sinal de que Deus está conduzindo tudo, abrindo portas e iniciando uma nova etapa de cura", afirmou a esposa de Felipe.

Em maio, a Polícia Civil do RJ prendeu um suspeito de balear Felipe. Os outros criminosos seguem foragidos.