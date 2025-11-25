Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Manhã de tensão na BR-101, em São Gonçalo; Motoristas relatam possível arrastão

Segundo a PRF, homens com roupas camufladas, armados com fuzis, roubaram um veículo na altura do km 313, sentido Rio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de novembro de 2025 - 09:07
Veículos precisaram voltar na contramão na BR-10 -

Mais uma manhã de caos no trânsito da cidade de São Gonçalo foi testemunhada por motoristas que passavam pela BR-101, no km 313, altura do São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista. Segundo relatos, por volta das 5h, um possível arrastão causou pânico aos que passavam pelo local e veículos passaram a voltar na contramão. 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que homens armados com fuzis e vestidos com roupas camufladas roubaram um veículo modelo corolla cross na cor prata, no sentido Rio. Ainda segundo a PRF, equipes foram acionadas para a ocorrência, mas os criminosos fugiram do local.

