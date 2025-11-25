Manhã de tensão na BR-101, em São Gonçalo; Motoristas relatam possível arrastão
Segundo a PRF, homens com roupas camufladas, armados com fuzis, roubaram um veículo na altura do km 313, sentido Rio
25 de novembro de 2025
Mais uma manhã de caos no trânsito da cidade de São Gonçalo foi testemunhada por motoristas que passavam pela BR-101, no km 313, altura do São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista. Segundo relatos, por volta das 5h, um possível arrastão causou pânico aos que passavam pelo local e veículos passaram a voltar na contramão.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que homens armados com fuzis e vestidos com roupas camufladas roubaram um veículo modelo corolla cross na cor prata, no sentido Rio. Ainda segundo a PRF, equipes foram acionadas para a ocorrência, mas os criminosos fugiram do local.
