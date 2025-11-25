Prefeitura reforça 'Operação Verão' nas praias de Niterói

A Operação Verão de Niterói foi intensificada no fim de semana com a presença de equipes integradas da Prefeitura nas 12 praias da cidade, incluindo as da Baía e da Região Oceânica. A ação visa garantir segurança, ordenamento urbano e proteção dos frequentadores — especialmente das crianças — e vem apresentando resultados positivos. Mais de 300 crianças foram identificadas com pulseiras de segurança.

As equipes também fiscalizaram o uso irregular do espaço público e coibiram som alto, churrasqueiras, mesas e estruturas de quiosques fora dos padrões estabelecidos. Houve ainda ações contra transporte clandestino de passageiros e estacionamento irregular de ônibus e vans de turismo.

A Operação Verão 2025-2026 conta com a participação diária de 351 agentes públicos e 57 viaturas de diferentes órgãos municipais.

Para o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, o sucesso da operação é resultado de planejamento e integração.

“Niterói sempre trabalha e atua com um diferencial para que visitantes possam aproveitar o verão. Nosso planejamento é intenso pensado e preparado com todos os órgãos públicos. Estamos com equipes nas ruas em bases e equipes volantes para que possamos atender ocorrência sempre em tempo hábil com atendimento de qualidade. O ordenamento é de extrema importância e a população também pode entrar em contato através do 153, ou acionar o nosso agente mais próximo ”, afirmou o secretário.

Entre as ações previstas, estão o reforço no ordenamento de ambulantes, o combate a estacionamentos clandestinos e a fiscalização ambiental nas áreas de restinga, com o objetivo de preservar o ordenamento e garantir a convivência harmônica entre moradores e visitantes.

A identificação de crianças com pulseiras também foi intensificada nesta edição.

“Estamos reforçando ainda mais este trabalho. É muito importante que pais ou responsáveis façam a identificação assim que chegarem às praias. Com esse cuidado simples, conseguimos aumentar significativamente a segurança dos pequenos”, destacou o inspetor geral da Guarda Municipal Paulo Brito

A Operação Verão seguirá até março de 2026. A Prefeitura reforça a importância de atenção redobrada nas praias, respeito às orientações das autoridades e cuidado especial com as crianças.

Nos quiosques, está vigente um decreto que regulamenta a cobrança pelo uso de mesas, fixando em R$ 21,73 o valor máximo do kit com cadeira, mesa e guarda-sol. O valor é pelo conjunto, não por item individual.

A coordenação das ações é feita diretamente do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que reúne representantes de todas as instituições envolvidas, permitindo respostas imediatas a qualquer situação. A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) é responsável pelo combate a pequenos delitos, ordenamento urbano e fiscalização de posturas. A Guarda Civil Municipal atua com 111 guardas e 24 viaturas por dia, reforçando a presença nas praias e pontos turísticos.

A NitTrans cuida do ordenamento do trânsito e dos bloqueios viários, enquanto a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) ampliou o esquema de limpeza nas praias, com distribuição de sacos de lixo. A Defesa Civil realiza monitoramento meteorológico, em apoio ao Corpo de Bombeiros e à Capitania dos Portos. Também participam da operação a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, o programa Segurança Presente, a Assistência Social, Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu, além de equipes da Neltur, Meio Ambiente e Conservação.

Trânsito - Somente neste fim de semana (21 e 22), a NitTrans registrou 410 autuações nas praias da cidade. Entre as irregularidades mais comuns estavam infrações em áreas de estacionamento proibido, como portas de garagem, reforçando o caráter educativo e disciplinador da operação.

Em Itacoatiara, as ações foram voltadas para coibir o estacionamento irregular, com remoção de veículos parados em fila dupla ou obstruindo saídas de garagem.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, reforçou o caráter educativo da operação:

“A educação para o trânsito é um dos pilares da Operação Verão. Nossas equipes atuam diariamente para orientar motoristas e pedestres, garantindo mais segurança e fluidez nas vias de acesso às praias. O trabalho preventivo é fundamental, especialmente neste período de grande movimento. Contamos com a colaboração da população para evitar irregularidades e adotar uma postura responsável.”

Em Jurujuba, também foi coibido o estacionamento irregular na Avenida Carlos Ermelindo Marins, com prioridade para os acessos às fortificações militares e às praias de Adão e Eva. Em São Francisco, a ação se concentrou na saída da Avenida Franklin Roosevelt, na esquina com a Avenida Quintino Bocaiuva, orientando o fluxo no acesso ao Túnel Raul Veiga.

Já a Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) atuou na fiscalização dos guardadores de veículos.