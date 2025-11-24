Mulher foge após tentar entrar em presídio com 130 celulares e mais de 20 kg de drogas
Diretor, subdiretor e o chefe de segurança do Presídio Nelson Hungria foram afastados de suas funções de forma preventiva
Uma mulher fugiu depois de tentar entrar no Presídio Nelson Hungria, conhecido como Bangu 7, com 130 celulares e mais de 20 kg de drogas durante o horário de visita. A unidade fica no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. O material estava escondido em sacolas e foi identificado durante a fiscalização de rotina.
Depois que o material precisou passar pela segunda vez no scanner, os agentes começaram a suspeitar. A mulher conseguiu fugir antes que a abordagem oficial acontecesse, segundo a Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).
De acordo com o SEAP, a mulher foi identificada como Maria Carolina Primo Ferreira e equipes da secretária buscam localizá-la.
O diretor, subdiretor e chefe de segurança da unidade foram afastados de suas funções de forma preventiva. A Corregedoria da SEAP abriu uma investigação para averiguar responsabilidades administrativas e verificar a possível participação de servidores na tentativa de botar o material ilegal para dentro da unidade. Também foi determinado a intervenção operacional no Presídio Nelson Hungria.
Foi apreendido 130 celulares, 17 kg de maconha, 3,5 kg de cocaína, 80 pedras de crack, 185 g de haxixe e 50 chips de telefone.
Em nota, a SEAP comunicou que "mantém tolerância zero a práticas criminosas dentro das unidades prisionais e seguirá intensificando as ações de controle, fiscalização e combate ao crime organizado no sistema penitenciário do Estado. Todo o material apreendido foi encaminhado à DRACO-IE (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais)".