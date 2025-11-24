Mulher foge após tentar entrar em presídio com 130 celulares e mais de 20 kg de drogas

Uma mulher fugiu depois de tentar entrar no Presídio Nelson Hungria, conhecido como Bangu 7, com 130 celulares e mais de 20 kg de drogas durante o horário de visita. A unidade fica no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. O material estava escondido em sacolas e foi identificado durante a fiscalização de rotina.

Depois que o material precisou passar pela segunda vez no scanner, os agentes começaram a suspeitar. A mulher conseguiu fugir antes que a abordagem oficial acontecesse, segundo a Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).

De acordo com o SEAP, a mulher foi identificada como Maria Carolina Primo Ferreira e equipes da secretária buscam localizá-la.

O diretor, subdiretor e chefe de segurança da unidade foram afastados de suas funções de forma preventiva. A Corregedoria da SEAP abriu uma investigação para averiguar responsabilidades administrativas e verificar a possível participação de servidores na tentativa de botar o material ilegal para dentro da unidade. Também foi determinado a intervenção operacional no Presídio Nelson Hungria.

Foi apreendido 130 celulares, 17 kg de maconha, 3,5 kg de cocaína, 80 pedras de crack, 185 g de haxixe e 50 chips de telefone.

Em nota, a SEAP comunicou que "mantém tolerância zero a práticas criminosas dentro das unidades prisionais e seguirá intensificando as ações de controle, fiscalização e combate ao crime organizado no sistema penitenciário do Estado. Todo o material apreendido foi encaminhado à DRACO-IE (Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais)".