PM apreende dois fuzis na Palmeira, em Niterói

Moradores do local relatam guerra entre traficantes pelo domínio dos pontos de vendas de drogas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de novembro de 2025 - 21:12
Dois homens foram presos e dois fuzis foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (24), na comunidade da Palmeira, no Fonseca, zona norte de Niterói. Nas redes sociais, moradores relatam que traficantes rivais tentaram invadir a comunidade durante o dia.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram enviados ao local após a PM receber informações de que homens armados estariam pela mata.

Na chegada dos PMs, os criminosos atiraram. Após o confronto, os policiais avançaram pelo local e conseguiram prender os dois acusados. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, duas granadas e carregadores.

Um dos homens estava com um mandado de prisão aberto. Eles tinham 21 e 25 anos. Eles foram levados para 78DP (Fonseca).

Durante a tarde, moradores relataram, nas redes sociais, uma possível guerra entre traficantes na região. A localidade é dominada atualmente pelo Comando Vermelho (CV), mas estaria sob ataque de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

