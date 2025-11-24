Jogadora de volêi do Tijuca é baleada durante tentativa de assalto no Rio

Júlia Azevedo foi baleada durante uma tentativa de assalto, mas se recupera bem - Foto: Reprodução/Instagram

Júlia Azevedo foi baleada durante uma tentativa de assalto, mas se recupera bem - Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora de volêi do Tijuca Tênis Clube, Júlia Azevedo foi baleada durante uma tentativa de assalto na noite do último domingo (23), na Rua Conde de Bonfim com Henry Ford, nas intermediações do local de treinamento da equipe, na Zona Norte do Rio. Ela estava em um carro com o pai e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas já foi liberada para casa e tem uma boa recuperação.

"O projétil entrou pelas minhas costas, mas, graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Por muito pouco, minha história poderia ter sido outra", escreveu a oposta nas redes sociais.

Júlia estava no carro com seu pai Marcos Venicio Rocha Azevedo, quando o veículo em que estavam foi alvo de uma tentativa de assalto. Um dos tiros disparados pelos criminosos passou perto da cabeça de Marcos e outro acertou na lataria do carro.

Estado das costas da oposta Júlia Azevedo | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Confira o post público pela jogadora nas redes sociais:

Ontem à noite eu nasci de novo! Voltando para casa, eu vivi algo que nunca imaginei passar: fui baleada.

Antes de tudo, quero tranquilizar todo mundo, eu estou bem. O projétil entrou pelas minhas costas, mas, graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Por muito pouco, minha história poderia ter sido outra… eu literalmente nasci de novo.

Estou sendo muito bem cuidada, estou em recuperação e vou precisar me afastar por pouco tempo do vôlei, que é o que eu mais amo fazer, para me recuperar com calma. Mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte.

A vida é o nosso bem mais precioso, e ontem a minha foi poupada por um milagre. Meu corpo é fechado e como eu SEMPRE DIGO minha vida anda pra frente 🧿.

Obrigada, Deus, por mais uma chance. 🙏🏼

E obrigada a cada um de vocês pelo amor de sempre.