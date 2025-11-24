Apontado pela polícia como líder do tráfico em comunidade de Itaguaí, 'Chocolate' é preso

"Chocolate" é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade do Cação - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 24º BPM (Queimados), após trabalho de monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam, na manhã do último sábado (22), em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Willian Torres Marinho, vulgo Chocolate, 37, apontado pelos forças de Segurança Pública como membro da organização criminosa Comando Vermelho (CV) e chefe do tráfico de drogas da Comunidade do Cação, em Itaguaí.

Após levantamento de dados e semanas de monitoramento realizado pela Agência de Inteligência, foi possível confirmar que o acusado estava na localidade, acompanhado por diversos traficantes fortemente armados. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e Equipe de Buscas se dirigiram à comunidade, onde encontraram o suspeito, que foi cercado e capturado. Na ação os policiais apreenderam um fuzil calibre 5.56mm.

Diante dos fatos, o material apreendido e o preso, foram levados à 50ª DP (Itaguaí), onde foi autuado no Estatuto do Desarmamento, e posteriormente, conduzido à uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já está acautelado e à disposição da Justiça.

Cabe ressaltar, ainda, que ele possui passagens pelo sistema prisional, entre 2013 e 2025, sendo condenado a cinco anos de reclusão em 2013, indo em 2020, para Prisão Albergue Domiciliar (PAD), e saindo em no mesmo ano.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ