Família na polícia: Pais de ‘Delminho Mecânico’ se entregam e passam a ser investigados por duplo homicídio

Os pais de Adelmo da Silva dos Santos, conhecido como Delminho Mecânico, assassino confesso do duplo homicídio de Lenon Batista Siqueira, 35 anos, e de sua mulher, Fernanda Souza Silva Siqueira, 26, ocorrido no último dia 16, apresentaram-se à Polícia Civil após intensa pressão de equipes de investigação do caso. O casal compareceu à 71ª DP (Itaboraí) no sábado (22) e, após cumprir as formalidades, e foi conduzido para a 73ª DP (Neves), onde os mandados de prisão foram cumpridos.

Leia também:

Perseguição termina com dois presos na Zona Norte do Rio

Acidente com van deixa 10 feridos em São Gonçalo

A apresentação de Adelson Elói dos Santos e Leila Lopes dos Santos ocorreu cinco dias depois de Adelmo ter se entregado espontaneamente na 71ª DP, na noite de terça-feira (18), acompanhado de seu advogado. A Justiça já havia determinado sua prisão temporária após uma confissão informal. Ainda assim, ele deixou a delegacia e permaneceu foragido por algumas horas, na companhia dos pais.

Leila Lopes dos Santos , mãe de Delminho Mecânico. | Foto: Divulgação

Adelson Elói dos Santos, pai de Delminho Mecânico. | Foto: Divulgação

Localização dos corpos

Os restos mortais de Fernanda e Lenon foram encontrados também na terça -feira (18), em uma área de difícil acesso no Municipio de Muriqui, aos fundos da casa onde Adelmo morava com os pais, cerca de 400 metros da residência da família. A escavação do terreno exigiu o uso de uma retroescavadeira pelo Corpo de Bombeiros para remoção dos restos mortais.

O casal estava desaparecido desde o fim de semana, após sair de Rio Bonito para desfazer um acordo comercial envolvendo a troca de um carro deles por uma moto de Adelmo. A desistência do acordo, segundo parentes de Lenon e Fernanda, foi pelo fato de o mecânico não estar pagando as parcelas em dinheiro combinadas para ficar com carro. A família registrou o desaparecimento na 119ª DP (Rio Bonito).

Sepultamento e comoção

Os corpos de Fernanda e Lenon foram sepultados às 11h de sexta-feira (21), no Cemitério Municipal do Basílio, em Rio Bonito, sob forte comoção. Familiares e amigos demonstraram revolta.

'Delminho Mecânico' já havia sido preso | Foto: Divulgação

Evolução nas investigações

A Polícia Civil divulgou nota oficial detalhando o avanço das investigações, que culminaram nos mandados de prisão de Adelson e Leila. Segundo a 119ª DP (Rio Bonito), os dois teriam participado diretamente de todas as etapas do crime.

Participação na emboscada, assassinato e ocultação de cadáveres

De acordo com a denúncia, os pais de Adelmo não apenas ajudaram na ocultação dos corpos, mas participaram da emboscada, do assassinato, do esquartejamento, da queima e do enterro das vítimas.

Com base nos elementos de autoria e materialidade, a equipe da 119ª DP representou pela prisão dos dois na noite de 20/11/2025, e o Plantão Judiciário de Itaboraí deferiu os mandados.

Caçada policial e entrega após cerco

Equipes da 119ª DP passaram a madrugada seguinte realizando buscas em Itaboraí e regiões próximas, como Manilha, restringindo rapidamente as rotas de fuga da família.

Pressionados, Adelson e Leila buscaram o advogado da família, que os conduziu até a Delegacia de Neves, unidade mais próxima do local onde tentavam se esconder. Após nove horas de buscas ininterruptas, o casal se apresentou e foi preso.

Eles agora estão à disposição da Justiça e serão encaminhados ao sistema penitenciário.

* Estagiára sob supervisão de Sérgio Soares