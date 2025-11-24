São Gonçalo registra 38 roubos de veículos entre domingo e segunda

Desde a noite de domingo, São Gonçalo está vivendo um caos na Segurança Pública - Foto: Reprodução

Desde a noite de domingo, São Gonçalo está vivendo um caos na Segurança Pública - Foto: Reprodução

Moradores de São Gonçalo viveram períodos de terror entre a noite domingo (23) e a madrugada desta segunda (24). Segundo informações obtidas por O São Gonçalo, a Polícia Militar foi acionada para 38 ocorrências de roubos de veículo na cidade.

Nas redes sociais, no fim da tarde, já era possível ver diversas publicações de moradores da cidade falando sobre os roubos. Há relatos de casos em diversos bairros, entre eles, Rocha, Covanca, Nova Cidade, Maria Paula e Santa Catarina.

Iniciado no domingo, o caso acabou se estendendo até a tarde desta segunda. Bandidos armados foram flagrados em duas motos, no Pita, cometendo mais roubos. Em determinado momento, um dos bandidos atira para o alto, assustando quem passava pelo local. Não há informações oficiais, até o momento, sobre a ocorrência.





Na manhã desta segunda, um caminhão carregado com cerveja foi roubado na cidade e levado para a Comunidade do Mineirinho, no Engenho Pequeno. No local, os criminosos obrigaram motorista e ajudante a descarregar a carga.

“Dezenove horas dirigindo para no destino final apanhar e ainda perder minha carga. Eles obrigaram a gente a levar o material até o morro e depois ainda me agrediram, dizendo que eu estava descarregando devagar”, contou o motorista de caminhão.

A onda de assaltos resultou em três criminosos baleados após confronto com a PM. O confronto começou por volta das 2h desta segunda-feira (24), na Avenida do Contorno, localizada no bairro do Jockey.

De acordo com o 7º BPM (São Gonçalo), militares estavam trabalhando no reforço do patrulhamento depois que rumores sobre uma onda de assaltos ter se espalhado pelas redes sociais, poucas horas antes. Os agentes desconfiaram de ocupantes de um carro e deram ordem de parada.

Ainda segundo a Polícia Militar, os homens abriram fogo contra os policiais, dando início a troca de tiros no meio da via. Os policiais conseguiram conter o grupo e localizaram, no interior do veículo, uma submetralhadora HK G36 calibre 9mm, além de uma pistola 9mm, carregadores e munições intactas.