Jardim Catarina e outras localidades do RJ são alvos da Operação Barricada Zero

Ação de remoção de barricadas ocorre simultaneamente em diferentes localidades - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

As ruas do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, acordaram nesta segunda-feira (24), com a movimentação policial para a retirada de barricadas em vias públicas. A Operação Barricada Zero é uma ação integrada promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que busca retirar os obstáculos das ruas, de forma simultânea em São Gonçalo, na capital e nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Queimados.

Em São Gonçalo, a operação tem como alvo o bairro do Jardim Catarina, enquanto na capital, os policiais atuam na Cidade de Deus, Zona Sudoreste. Em Duque de Caxias, as atividades atingem a localidade conhecida como Mangueirinha, já em Nova Iguaçu, a operação ocorre no bairro Grão Pará. Em Queimados as localidades alvos são, Dom Bosco e São Simão.





Remoção de barricadas na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro Divulgação

Autor: Divulgação

A Operação Barricada Zero é comandada pelo Gabinete de Segurança Institucional e reúne as Polícias Militar e Civis junto com secretarias estaduais e prefeituras. Os agentes da força de segurança atuam de forma integrada com as áreas de engenharia, inteligência, infraestrutura e segurança pública.

Durante a remoção das barricadas, os agentes estão utilizando retro escavadeiras, rompedores, caminhões basculantes, caminhões de concreto, maçaricos e motosserras. Também contam com o auxílio de equipes técnicas especializadas.





Retroescavadeiras, caminhões e outros equipamentos são usados na ação Divulgação

Autor: Divulgação

Por meio de um comunicado oficial, o governador Cláudio Castro alegou que a operação tem o intuito de assegurar o direito de ir e vir dos moradores e o acesso a serviços essenciais. Além disso, disse que novas ações ainda podem ocorrer caso as barricadas sejam instaladas novamente.