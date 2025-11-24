Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói

O ensaio aconteceu narua da Acadêmicos de Niterói, na noite de ontem (23)

24 de novembro de 2025 - 14:14
Curtindo o domingo de samba, Teresa também esquentou a comunidade cantando “Vou festejar", canção de Beth Carvalho
Curtindo o domingo de samba, Teresa também esquentou a comunidade cantando “Vou festejar", canção de Beth Carvalho -

A cantora Teresa Cristina marcou presença no ensaio de rua da Acadêmicos de Niterói, na noite desse domingo, 23. Além de ser uma das compositoras do samba-enredo da agremiação, que homenageará o Presidente Lula, Teresa também participou da gravação da faixa oficial, já disponível nas plataformas musicais. Além de Teresa, o ensaio também contou com a presença dos compositores Paulo César Feital e André Diniz.

  Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói
  Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói
    Curtindo o domingo de samba, Teresa também esquentou a comunidade cantando "Vou festejar", canção de Beth Carvalho
  Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói
  Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói
  Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói
Curtindo o domingo de samba, Teresa também esquentou a comunidade cantando “Vou festejar", canção de Beth Carvalho, levantando a comunidade Niteroense antes do ensaio da escola. Rumo ao desfile de 2026, onde levará para a Marquês de Sapucaí “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, a Acadêmicos de Niterói ensaia todos os domingos, a partir das 17h, no Centro de Niterói.

