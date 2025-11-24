Cantora Teresa Cristina marca presença em ensaio da Acadêmicos de Niterói

A cantora Teresa Cristina marcou presença no ensaio de rua da Acadêmicos de Niterói, na noite desse domingo, 23. Além de ser uma das compositoras do samba-enredo da agremiação, que homenageará o Presidente Lula, Teresa também participou da gravação da faixa oficial, já disponível nas plataformas musicais. Além de Teresa, o ensaio também contou com a presença dos compositores Paulo César Feital e André Diniz.

1/5 | Foto: Divulgação/Gabriel Belmiro

2/5 Curtindo o domingo de samba, Teresa também esquentou a comunidade cantando “Vou festejar", canção de Beth Carvalho | Foto: Divulgação/ Gabriel Belmiro

3/5 | Foto: Divulgação

4/5 | Foto: Divulgação/Gabriel Belmiro

5/5 | Foto: Divulgação/Gabriel Belmiro











Curtindo o domingo de samba, Teresa também esquentou a comunidade cantando “Vou festejar", canção de Beth Carvalho, levantando a comunidade Niteroense antes do ensaio da escola. Rumo ao desfile de 2026, onde levará para a Marquês de Sapucaí “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, a Acadêmicos de Niterói ensaia todos os domingos, a partir das 17h, no Centro de Niterói.