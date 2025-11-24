Mulher é presa em shopping após denúncia de agressão contra ex-companheira

Uma mulher, identificada como Diana Trugilho da Rocha, de 30 anos, foi presa acusada de manter a ex-companheira em cárcere privado, além de tentar matá-la. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil, nesse fim de semana.

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, efetuaram a prisão na praça de alimentação do Top Shopping, no mesmo município.

De acordo com a polícia, a vítima, uma estudante de enfermagem, procurou a delegacia e contou que esteve em uma união estável com Diana por dois anos, porém, o relacionamento havia terminado há quase um mês. A partir disso, a acusada começou a persegui-la, além de impedir que ela fosse ao trabalho ou faculdade sozinha.

No depoimento, a vítima relatou que Diana foi ao seu trabalho e quando não a encontrou, começou a ligar diversas vezes. Passados alguns dias, a acusada conseguiu encontrar a ex, e a obrigou, sob violência e ameaça, a retornar para a residência onde moravam. De acordo com a vítima, ela sofreu puxões de cabelos e foi colocada à força no interior do carro.

Quando chegaram na residência, a acusada teria trancado as portas e escondido as chaves. Segundo as investigações, a estudante ficou em cárcere além de ter sido vítima de diversas agressões. Ela contou que Diana jogou álcool sobre seu corpo e ateou fogo. Também houve agressões com cabo de vassoura e teve uma tesoura apertada contra o pescoço.

A vítima conseguiu fugir do local depois de distrair a ex-companheira, e buscou ajuda em um estabelecimento onde conseguiu acionar parentes que a levaram à Deam de Nova Iguaçu.

Os policiais organizaram uma ação para prender Diana. Se passando pela vítima em seu perfil nas redes sociais, os agentes marcaram um encontro no shopping. No momento em que a acusada chegou ao local, foi presa.

A acusada foi autuada por tentativa de feminicídio, cárcere privado, perseguição e furto, pois levou o celular da vítima e chegou a quebrar o aparelho.