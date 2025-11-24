Piloto morre durante apresentação no Beto Carrero World; Parque investiga o caso e cancela show

Lurrique Ferrari recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu - Foto: Reprodução/redes sociais

Lurrique Ferrari recebeu atendimento e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu - Foto: Reprodução/redes sociais

Um motociclista morreu durante uma apresentação, na tarde deste domingo (23), no Beto Carrero World, parque temático localizado na Penha, em Santa Catarina. O piloto sofreu o acidente enquanto realizava uma manobra entre rampas da pista de apresentação do parque.



Segundo a administração local, após o acidente, a vítima, identificada como Lurrique Ferrari, recebeu atendimento da equipe de bombeiros do local. Ele foi encaminhado ao hospital, onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu.



"Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", divulgou o parque em nota de pesar.

Leia também:

Criança de três anos tem braço sugado por cano de piscina em Niterói



OSG faz por você: Buracos no bairro Antonina são fechados dois dias após reportagem



Show cancelado

O parque afirmou que iniciou protocolos internos para apurar as causas do acidente. Em razão da morte do piloto, o show que aconteceria nesta segunda-feira (24) foi cancelado.

Vídeos gravados por espectadores também mostraram o momento em que o piloto sofreu a lesão, batendo a cabeça na estrutura.

Leia a nota do parque na íntegra:

"O Beto Carrero World informa, com profundo pesar, o falecimento do piloto Lurrique Ferrari. Após o acidente ocorrido durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passava por procedimento cirúrgico.

Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe. Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

O parque está prestando suporte à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente. Em respeito à família e aos colegas de trabalho, informamos que o show não irá acontecer nesta segunda, 24/11/2025", disse a nota do Beto Carrero World.