Perseguição termina com dois presos na Zona Norte do Rio

Uma perseguição seguida de um confronto, terminou com dois presos na Avenida Dom Hélder Câmara, em Pilares, Zona Nortedo Rio, na noite deste sábado (22).

Segundo a Polícia Militar, equipes da moto patrulha em apoio a 3°BPM (Méier), impediram uma tentativa de roubo no local. Na ocasião, criminosos em um carro elétrico tentavam assaltar dois automóveis.

Com os presos foi apreendido uma pistola, uma granada artesanal, celulares e dois automóveis que foram recuperados. Apesar disso, outros suspeitos conseguiram fugir no veículo usado no crime.

A ocorrência ficou a cargo da 24ª DP (Piedade).