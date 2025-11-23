Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Acidente com van deixa 10 feridos em São Gonçalo

Entre as vítimas estão idosos e uma adolescente de 14 anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de novembro de 2025 - 10:17
Hospital Estadual Alberto Torres recebeu vítimas do acidente
Uma van colidiu com um muro e deixou dez pessoas feridas, na Rua Coronel Ramiro Pereira, no Portão do Rosa, em São Gonçalo, na noite deste sábado (22). O local fica próxima a uma das saídas da BR-101.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco vítimas foram removidas pelo Sistema Móvel de Urgência (SAMU), e as outras cinco, por militares.

Todas precisaram ser encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

De acordo com o Hospital, todas as vítimas tem o estado de saúde estável. Um homem chegou a unidade hospitalar em estado grave e precisou passar por cirurgia. 

