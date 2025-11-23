Feirão de empregos vai oferecer mais de 50 mil vagas no Rio

A UniFECAF, centro universitário de ensino EAD do Brasil, em parceria com a Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio), vai promover a primeira edição do Carreiras Talks 2025 no Rio de Janeiro. O evento gratuito acontecerá na próxima terça-feira (25), a partir das 10h, na Areninha Cultural Municipal Jacob do Bandolim, em Jacarepaguá. A iniciativa vai oferecer mais de 50 mil vagas de emprego. Os interessados devem se inscrever pela internet.

O mutirão de oportunidades é voltado para estudantes da rede pública e privada, moradores e empresas parceiras, tendi como objetivo aproximar a juventude e o morador local do mercado de trabalho.

Ao todo, 70 empresas participam da ação e 30 estarão no local. O evento deve receber aproximadamente 5 mil participantes e contara com a presença de organizações como Academia do Universitário, Nube, Super Estágios, Infojobs, Sam’s Club, Smart Fit, iFood, Grupo Cataratas, Cultural Care Au Pair Brasil, Guanabara, CIEE, entre outras.

Além das oportunidades de emprego, o evento também contará com ações sociais do curso de Nutrição e Saúde da UniFECAF, como tipagem sanguínea, aferição de glicose e pressão arterial, além de avaliação corporal por bioimpedância. A JUVRio também oferecerá oficinas de drone, DJ, impressora 3D e plataforma 360.

Os visitantes também poderão a concorrer a prêmios como Chromebooks, bolsas de estudo 100% UniFECAF, vouchers da Shopee e até um smartphone Samsung Galaxy S24.

"Essa união é muito importante para nós. Estamos formando cada vez mais jovens cariocas em áreas de interesse deles e do mercado de trabalho, como Tecnologia 4.0 nos cursos dos Espaços da Juventude, e nas Casa da Juventude, que oferecem aulas de barbeiro, trancista, design de unhas e muito mais. São oportunidades gratuitas que já beneficiaram mais de 400 mil jovens. Essa é uma oportunidade de mostrar para esses empregadores que temos muitos talentos que passaram pela JUVRio para ocupar essas vagas", disse Gabriella Rodrigues, Secretária da Juventude Carioca.

Serviço:

Mutirão de Oportunidades UniFECAF

- Data: 25 de novembro

- Horário: 10h às 18h

- Local: Areninha Cultural Municipal Jacob do Bandolim, Praça do Barro Vermelho, s/nº - Praça Geraldo, Jacarepaguá, Rio de Janeiro