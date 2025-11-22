Morre quinto policial ferido na megaoperação de outubro no Rio

Morre o quinto policial na megaoperação da Comunidade da Penha e do Alemão - Foto: Divulgação

O policial civil Rodrigo Vasconcellos Nascimento, lotado na 39ª DP (Pavuna), morreu no fim da madrugada deste sábado (22) no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, após permanecer 20 dias internado. Ele havia sido baleado durante a Megaoperação Contenção, realizada em outubro nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio.

Com a morte de Rodrigo, sobe para cinco o total de agentes que perderam a vida em decorrência da ação. Um drone da polícia registrou o momento em que o grupo onde ele atuava foi alvo de disparos na Serra da Misericórdia, no dia 28 de outubro.

A Polícia Civil chegou a mobilizar doações de sangue para Rodrigo e outros três policiais que permaneciam hospitalizados. O saldo total da megaoperação cresceu com a morte de Rodrigo para 117 suspeitos e cinco agentes mortos, somando 122 óbitos.

O secretário da Policia Civil Felipe Curi lamentou a perda. “Notícia muito triste. Ele estava melhorando a cada dia. Estive no último domingo (16) o visitando e soube depois pelo médico que ele ficou animado e chegou até a sentar depois”.

“Rodrigo foi mais um grande herói que deu a sua vida pela sociedade. Não foi e jamais será em vão. Que Deus o receba de braços abertos e conforme os familiares e amigos”, contou.



Quem eram os outros policiais mortos na operação

Os quatro primeiros policiais mortos na megaoperação. | Foto: Divulgação

Cleiton Serafim Gonçalves, 42 anos – 3º sargento do Bope

Heber Carvalho da Fonseca, 39 anos – 3º sargento do Bope

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, 51 anos – comissário da 53ª DP (Mesquita), conhecido como “Máskara”

Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos – policial da 39ª DP (Pavuna)