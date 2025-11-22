Bolsonaro é preso preventivamente, a pedido da Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi preso na manhã deste sábado (22). A prisão é preventiva e foi feita após um pedido da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF). A medida não tem relação com a condenação por tentativa de golpe de Estado, mas sim, uma medida cautelar.

De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a decisão se dá após o senador Flávio Bolsonaro, convocar uma vigília em frente ao condomínio do pai.

Na decisão, o ministro apontou risco de fuga. Segundo ele, o Centro de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou ao STF a violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente às 0h08 deste sábado.

Moraes também afirmou que a convocação da vigília “indica a possível tentativa de utilização de apoiadores” de Bolsonaro para “obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar” da qual o ex-presidente era alvo.

“Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político”, escreveu Moraes.

“A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho.”

Moraes também usou de exemplo os casos dos deputados Carla Zambelli, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, que saíram do Brasil para tentar fugir da justiça, corroborando com o risco de fuga do ex-presidente.

Bolsonaro foi detido por volta das 6h e reagiu tranquilo a prisão. O comboio que transportava o ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal às 6h35. Após os trâmites iniciais, Bolsonaro foi levado para a Superintendência da PF no Distrito Federal, onde ficará em uma "Sala de Estado", espaço reservado para autoridades como presidentes da República.

O ex-presidente estava em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto.